Ein britisches Kampfflugzeug kehrt nach einem Angriff auf Ziele in Jemen zum Stützpunkt RAF Akrotiri auf Zypern zurück.

Die Huthi haben über viele Wochen den Schiffsverkehr im Suezkanal angegriffen und Raketen auf Israel abgefeuert. Jetzt greifen die USA und Großbritannien die Rebellen in Jemen an. Die kündigen Vergeltung an.