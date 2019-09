Bei dem Luftangriff auf ein als Gefängnis genutztes Gebäude im kriegszerrütteten Jemen sind am Wochenende bis zu 130 Gefangene umgekommen. In dem Gebäude in Dhamar im Südwesten seien etwa 170 Menschen gefangen gehalten worden, teilte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mit. 40 seien bei dem Angriff verletzt worden, die übrigen 130 vermutlich tot. Zuvor hatten die Huthi-Rebellen gemeldet, bei dem Angriff seien mindestens 60 von ihnen gefangene Menschen getötet worden. Die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition, die gegen die Huthis im Jemen kämpft, bestätigte einen Angriff in Dhamar. Er habe ein Lager für Drohnen und Raketen getroffen und sei in Einklang mit internationalem Recht erfolgt.