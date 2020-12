Jemen:Schwere Explosion am Flughafen von Aden

Menschen flüchten, nachdem es am Flughafen in Aden eine heftige Explosion gegeben hat.

Auf dem Flughafen der jemenitischen Stadt Aden ist es am Mittwoch zu einer schweren Explosion gekommen. Der stellvertretende Chef des Gesundheitsamts in Aden, Mohammed al-Rubid, sprach von mindestens vier Toten und Dutzenden Verletzte. Später war von 16 Toten die Rede. Die Zeitung Aden Alghad berichtete von 15 Toten und 60 Verletzten.

Der stellvertretende Chef des Gesundheitsamts in Aden, Mohammed al-Rubid, sagte der Nachrichtenagentur AP, mindestens vier Menschen seien getötet worden und es gebe Dutzende Verletzte. Augenzeugen sagten der Nachrichtenagentur, dass sie Leichen auf dem Rollfeld und anderswo auf dem Flughafen gesehen hätten. Außerdem soll die Explosion von Schüssen begleitet worden sein.

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Er ereignete sich kurz nach der Landung eines aus Saudi-Arabien kommenden Flugzeuges mit prominenten Passagieren: An Bord war die neue Regierung des vom Bürgerkrieg gezeichneten Jemen.

Ministerpräsident Main Abdulmalik Said und die anderen Kabinettsmitglieder sind nach Angaben von Informationsminister Muammar Al-Erjani aber wohlauf. "Wir versichern unseren Leuten, dass alle Kabinettsmitglieder sicher sind", schrieb er via Twitter. Es handele sich um einen "feigen Terroranschlag der von Iran unterstützten Huthi-Miliz".

Der Ministerpräsident und andere seien schnell weg vom Flughafen in die Stadt gebracht worden, sagte der jemenitische Kommunikationsminister Naguib al-Aug: "Es wäre ein Desaster gewesen, wenn das Flugzeug bombardiert worden wäre", sagte er und betonte, es sei Anschlagsziel gewesen. Kommunikationsminister al-Aug, der in dem Flugzeug war, sagte zu AP, dass er zwei Explosionen gehört habe. Damit deutete er Drohnenangriffe an. Den Sicherheitskreisen zufolge haben drei Mörsergranaten die Halle des Flughafens getroffen.

Regierung war auf der Rückreise von Saudi-Arabien

Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi hatte die 24 Minister der neu gebildeten Regierung am Samstag in einer Zeremonie in Saudi-Arabien vereidigt. Die international anerkannte Regierung des Jemen nutzt Aden als Regierungssitz. Die Hauptstadt Sanaa ist schon seit mehr als sechs Jahren in der Hand der Huthi-Rebellen.

Die neue Regierung besteht sowohl aus Vertretern des Nordens als auch des Südens. Sie folgt auf ein Abkommen, auf das sich die Konfliktparteien 2019 in Saudi-Arabien geeinigt hatten. Das neue Bündnis der Regierung des Jemens mit den Separatisten des Südens soll deren Machtkampf in dem Bürgerkriegsland beilegen.

Das Land auf der Arabischen Halbinsel ist einer der ärmsten Staaten der Welt. Der Krieg, in dem ein Bündnis unter Führung Saudi-Arabiens seit 2015 gegen die Huthis kämpft, hat das Leid der Menschen noch deutlich vergrößert. 24 Millionen Menschen - etwa 80 Prozent der Bevölkerung - sind heute auf irgendeine Form von humanitärer Hilfe angewiesen.