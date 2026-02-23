Hundertsiebzig Mal war Jeffrey Epstein in Paris allein zwischen 1995 und seinem Tod 2019. Das sagt das FBI. Es hat die Flugdaten seiner Privatjets studiert. Zuletzt wurden die Aufenthalte immer häufiger und ausgedehnter, auch seine letzte Reise hatte ihn nach Paris geführt. Paris war das europäische Standbein des reichen Financiers und Sexualstraftäters – gewissermaßen sein pied-à-terre, wie die Franzosen sagen, wenn sie kleine Zweitresidenzen meinen.
Die Epstein-AffäreEpsteins Butler in Paris sagt: „Es war ein Ballett von jungen Frauen“
Lesezeit: 4 Min.
Die französische Justiz reagiert darauf, dass Paris für den Sexualstraftäter ein zentraler Schauplatz war. Zeuginnen werden gesucht und alle Aspekte neu aufgerollt.
Von Oliver Meiler, Paris
Epstein Files:Jeffrey Epstein und die Abgründe Norwegens
Die Norweger sahen sich immer als die Guten, aber was da jetzt mit den Epstein Files über das Land hereinbricht, erschüttert ihr Selbstbild fundamental. Und mittendrin im schmierigen Sumpf: Lichtfiguren der norwegischen Diplomatie.
Lesen Sie mehr zum Thema