Hundertsiebzig Mal war Jeffrey Epstein in Paris allein zwischen 1995 und seinem Tod 2019. Das sagt das FBI. Es hat die Flugdaten seiner Privatjets studiert. Zuletzt wurden die Aufenthalte immer häufiger und ausgedehnter, auch seine letzte Reise hatte ihn nach Paris geführt. Paris war das europäische Standbein des reichen Financiers und Sexualstraftäters – gewissermaßen sein pied-à-terre, wie die Franzosen sagen, wenn sie kleine Zweitresidenzen meinen.