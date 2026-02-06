Zum Hauptinhalt springen

USAEin Leben voller Fragezeichen

Lesezeit: 3 Min.

Epstein wurde 1953 geboren und wuchs in Coney Island auf. 2008 stand er erstmals in Florida vor Gericht, weil er Mädchen missbraucht haben soll.
Epstein wurde 1953 geboren und wuchs in Coney Island auf. 2008 stand er erstmals in Florida vor Gericht, weil er Mädchen missbraucht haben soll. (Foto: Collage: sted/SZ, Fotos: House Oversight Committee Democrats/Handout via Reuters, Jon Elswick/AP)

Wie Jeffrey Epstein, ein Mathelehrer aus Brooklyn, zu sagenhaftem Reichtum kam – und zum bekanntesten Sexualstraftäter Amerikas wurde.

Von Boris Herrmann, New York

Das erste Mal, dass sich eine breitere Öffentlichkeit fragte, wer eigentlich dieser Jeffrey Epstein ist, war wohl im Herbst des Jahres 2002. Damals hatte das Boulevard-Blatt New York Post über eine Gruppenreise nach Afrika berichtet. Unter den Teilnehmern sollen die Schauspieler Kevin Spacey und Chris Tucker gewesen sein sowie der frühere US-Präsident Bill Clinton. Sie reisten demnach in einer Boeing 727, dem Privatjet von Jeffrey Epstein.

Zur SZ-Startseite

Melinda French Gates
:Sie demontiert mit wenigen Worten das Image von Bill Gates als Wohltäter

Die frühere Frau des Microsoft-Gründers hätte schweigen können, tut sie aber nicht. Und macht damit unmissverständlich klar, dass sie aufseiten der Opfer von Jeffrey Epstein steht.

SZ PlusVon Ann-Kathrin Nezik

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite