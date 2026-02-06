Das erste Mal, dass sich eine breitere Öffentlichkeit fragte, wer eigentlich dieser Jeffrey Epstein ist, war wohl im Herbst des Jahres 2002. Damals hatte das Boulevard-Blatt New York Post über eine Gruppenreise nach Afrika berichtet. Unter den Teilnehmern sollen die Schauspieler Kevin Spacey und Chris Tucker gewesen sein sowie der frühere US-Präsident Bill Clinton. Sie reisten demnach in einer Boeing 727, dem Privatjet von Jeffrey Epstein.
USAEin Leben voller Fragezeichen
Lesezeit: 3 Min.
Wie Jeffrey Epstein, ein Mathelehrer aus Brooklyn, zu sagenhaftem Reichtum kam – und zum bekanntesten Sexualstraftäter Amerikas wurde.
Von Boris Herrmann, New York
