USAWas das neue Epstein-Material zeigt - und was nicht

Lesezeit: 4 Min.

Das Bild von Jeffrey Epstein und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell wurde vom Justizministerium zusammen mit tausenden weiteren Dokumenten veröffentlicht.
Das Bild von Jeffrey Epstein und seiner Komplizin Ghislaine Maxwell wurde vom Justizministerium zusammen mit tausenden weiteren Dokumenten veröffentlicht. (Foto: U.S. Justice Department/via REUTERS)

Die Debatte um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und dessen prominente Freunde geht in eine neue Runde. Fotos von Bill Clinton erregen Aufmerksamkeit, und Donald Trump wird Vertuschung vorgeworfen.

Von Charlotte Walser, Washington

Kurz vor Ablauf der Frist hat das US-Justizministerium Fotos und Schriftstücke rund um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlicht, darunter Bilder des ehemaligen Präsidenten Bill Clinton. Doch das Vorgehen wird kritisiert. Was am Tag nach der Veröffentlichung diskutiert wird.

