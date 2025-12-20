Kurz vor Ablauf der Frist hat das US-Justizministerium Fotos und Schriftstücke rund um den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlicht, darunter Bilder des ehemaligen Präsidenten Bill Clinton. Doch das Vorgehen wird kritisiert. Was am Tag nach der Veröffentlichung diskutiert wird.
USAWas das neue Epstein-Material zeigt - und was nicht
Die Debatte um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und dessen prominente Freunde geht in eine neue Runde. Fotos von Bill Clinton erregen Aufmerksamkeit, und Donald Trump wird Vertuschung vorgeworfen.
Von Charlotte Walser, Washington
