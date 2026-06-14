Donald Trump präsentiert auf Druck des Kongresses einen neuen Kandidaten für die Leitung der Nachrichtendienste. Einst spendete dieser für Barack Obamas Wahlkampf, heute spielt er mit dem Präsidenten Golf.

Eigentlich sollte Bill Pulte Chef und Koordinator der amerikanischen Nachrichtendienste werden. Er sollte dafür zuständig sein, dass die CIA, die NSA und die weiteren Nachrichtendienste so zusammenarbeiten, dass das Land bestmöglich vor Bedrohungen geschützt ist. Donald Trump hat ihn vor zwei Wochen ernannt.