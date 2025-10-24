An einem Montagabend steht Karina Milei dort auf der Bühne, wo sie meist steht bei den Wahlkampfauftritten ihres Bruders – am Seitenrand. Während sich der Präsident Argentiniens durch die dichte Menge in der Movistar Arena von Buenos Aires kämpft, klatscht und lächelt sie. Als Javier Milei schließlich auf der Bühne ankommt, nimmt er als Erstes seine Schwester in den Arm. „Sie ist der Boss“, betont er regelmäßig. „Ich bin nur ein Kommunikator.“
ArgentinienDie Frau, die den Mann mit der Kettensäge erfunden hat
Karina Milei liebt Hunde und Esoterik, außerdem ist die Schwester des argentinischen Präsidenten Javier Milei die mächtigste Frau des Landes. Bei den wichtigen Zwischenwahlen am Sonntag geht es auch um ihr Schicksal.
Von Jan Heidtmann
