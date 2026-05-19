Das Trauerspiel ist sehr arabisch, aber auch nur mäßig beliebt. Ein Mächtiger sieht das Ende nahen. Also regelt er die Nachfolge. Nicht in den Reihen der Fähigsten seiner Weggefährten. Lieber beruft er einen Sohn, schiebt ihn auf die Startrampe oder verschafft ihm einen anderen einflussreichen Posten. So wird die Macht der Familie zementiert. Und sichergegangen, dass kein Neuer Fragen stellt, den alten Machthaber vor Gericht zerrt und die Familie – nach wie vor die wichtigste Grundrecheneinheit der arabischen Politik – keinen Schaden nimmt.