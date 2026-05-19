Das Trauerspiel ist sehr arabisch, aber auch nur mäßig beliebt. Ein Mächtiger sieht das Ende nahen. Also regelt er die Nachfolge. Nicht in den Reihen der Fähigsten seiner Weggefährten. Lieber beruft er einen Sohn, schiebt ihn auf die Startrampe oder verschafft ihm einen anderen einflussreichen Posten. So wird die Macht der Familie zementiert. Und sichergegangen, dass kein Neuer Fragen stellt, den alten Machthaber vor Gericht zerrt und die Familie – nach wie vor die wichtigste Grundrecheneinheit der arabischen Politik – keinen Schaden nimmt.
Arabische WeltDer nächste Sohn, der Macht und Pfründe in der Familie halten soll
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Mit durchsichtigen Manövern ist Jassir Abbas von seinem Vater, dem Palästinenserpräsidenten Mahmud Abbas, auf einen einflussreichen Posten gehievt worden. Es ist ein Trauerspiel, das einem in dieser Weltgegend bekannt vorkommt.
Von Tomas Avenarius
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