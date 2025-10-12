Plötzlich steht er wieder im Rampenlicht, und sein Gesicht ist überall zu sehen. Mit Steve Witkoff, dem Sondergesandten seines Schwiegervaters Donald Trump, wird Jared Kushner von Ägyptens Alleinherrscher Abdel Fattah al-Sisi empfangen, später geht es nach Israel. Dort trifft das Duo Benjamin Netanjahu, nimmt am Donnerstagabend an der Sitzung des Kabinetts teil und lobt den israelischen Premier vor laufenden Kameras, dass die erste Phase des Gaza-Friedensplans beschlossen sei. Beobachter sprechen von „Bibisitting“: Durch ihre Anwesenheit garantieren Kushner und Witkoff, dass der Taktierer Netanjahu sich erneut zum Deal bekennt.
Krieg in NahostTrumps Schwiegersohn als Schlüsselfigur
Dass US-Präsident Trump Israel und der Hamas seinen Gaza-Plan aufzwingen konnte, lag auch an Jared Kushner. Der Mann von Trump-Tochter Ivanka kennt im Nahen Osten alle wichtigen Akteure und will als Friedensstifter Geschichte schreiben.
Krieg in Gaza:Es ist nicht für alle vorbei
Israel bereitet sich auf die Rückkehr der Geiseln vor. Manche Familien können ihre Liebsten wieder in die Arme schließen. Andere müssen warten, ob die Hamas zumindest die sterblichen Überreste ihrer Angehörigen zurückgibt.
