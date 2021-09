Nach nur einem knappen Jahr im Amt will Yoshihide Suga auch nicht zur Wiederwahl als Vorsitzender der Liberaldemokratischen Partei in diesem Monat antreten.

Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga will zurücktreten. Das kündigte er am Freitag auf einer außerordentlichen Vorstandssitzung seiner regierenden Liberaldemokratischen Partei (LDP) an. Suga erklärte zudem, er werde nicht für die Ende des Monats geplante Neuwahl des Parteivorsitzes kandidieren. Sugas Amtszeit als Parteichef endet am 30. September. Wegen der Mehrheit der LDP im Parlament übernimmt der Parteichef der LDP gewöhnlich auch das Amt des Regierungschefs.

Suga hatte zu Beginn seiner Amtszeit in Umfragen hohe Zustimmungswerte um die 70 Prozent erzielt. Doch eine Serie von Skandalen um Vetternwirtschaft mehrerer Parteimitglieder sowie Sugas Umgang mit der Corona-Pandemie und die erst spät in Schwung gekommene Impfkampagne ließen seine Popularität im Volk stark abnehmen. Auch sein Festhalten an den Olympischen Spielen in Tokio trotz der Pandemie stieß auf Kritik.