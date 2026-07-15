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InflationWie Japan versucht, der Krise zu entkommen

Lesezeit: 3 Min.

Eine Straße in Tokio: Im Alltag bekommen die Menschen in Japan die Inflation in diesem Sommer deutlich zu spüren.
Eine Straße in Tokio: Im Alltag bekommen die Menschen in Japan die Inflation in diesem Sommer deutlich zu spüren. Cavan Images / Ben Weller

Der Yen erreicht ein historisches Tief. Teurere Importe belasten die Bevölkerung. Gleichzeitig profitieren Exporte und der Tourismus. Premierministerin Takaichi will die Japaner nun entlasten.

David Pfeifer, Tokio

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Wer schon immer mal Japan besuchen wollte, sollte es jetzt tun. In der vergangenen Woche erreichte der Yen einen historischen neuen Tiefstand, was einen Urlaub im Land für Ausländer günstig macht – das Leben für die Einheimischen allerdings teurer.

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