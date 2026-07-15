Der Yen erreicht ein historisches Tief. Teurere Importe belasten die Bevölkerung. Gleichzeitig profitieren Exporte und der Tourismus. Premierministerin Takaichi will die Japaner nun entlasten.

Wer schon immer mal Japan besuchen wollte, sollte es jetzt tun. In der vergangenen Woche erreichte der Yen einen historischen neuen Tiefstand, was einen Urlaub im Land für Ausländer günstig macht – das Leben für die Einheimischen allerdings teurer.