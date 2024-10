Die Verbeugung der Woche in Japan kam diesmal von Takayoshi Tsuda. Der Polizeichef der Präfektur Shizuoka entschuldigte sich damit bei Iwao Hakamada. Und zwar für jene Ermittlungsarbeit, mit der die Polizei Hakamada vor 58 Jahren wegen vierfachen Mordes ins Gefängnis gebracht hatte. Iwao Hakamada wurde danach zum Tode verurteilt, jahrzehntelang saß er in Isolationshaft – bis moderne Nachweismethoden seine Unschuld zeigten. Kürzlich wurde er freigesprochen, mit 88. Polizei und Staatsanwaltschaft mussten Fehler einräumen. Tsuda zeigte eine klassische 90-Grad-Verbeugung mit durchgedrückten Knien und Händen an der Hosennaht.