24. Oktober 2018, 18:44 Uhr Japan und China Umkämpftes Jubiläum

Der Meiji-Umsturz vor 150 Jahren legte den Grundstein für Japans Aggressionskriege. Ein China-Besuch des japanischen Premiers am Jahrestag? Undenkbar für Peking.

Von Christoph Neidhart

China und Japan hatten Premier Shinzo Abes Besuch in Peking eigentlich für den 23. Oktober geplant, den 40. Jahrestag ihres "Friedens- und Freundschaftsvertrags". 1978 hatten beide Länder dessen Inkrafttreten mit einem Staatsbesuch gefeiert. Im September jedoch bat Peking Tokio plötzlich, Abes Reise um einige Tage zu verschieben. Die Chinesen hatten nämlich bemerkt, dass sich am 23. Oktober die sogenannte Meiji-Restauration zum 150. Mal jährt.

Die Meiji-Restauration war ein Putsch in Japan - oder eine Revolution von oben. 1868 stürzte eine Gruppe Samurai, also Vertreter der herrschenden Klasse, den Shogun, den erblichen Militärdiktator, der in Japan seit 1603 mit eiserner Faust herrschte. Das Volk machte nicht mit, es hatte keinen Grund zur Revolution, Japan war damals eine glückliche Diktatur. Um ihren Umsturz zu rechtfertigen, (re-) installierten die Putschisten den Kaiser als Staatsoberhaupt - deshalb gilt ihr Staatsstreich als Restauration. Bis dahin hatte der Kaiser etwa sieben Jahrhunderte lang als religiöses Oberhaupt abgeschieden in Kyoto gelebt. Nun überließ ihm die Meiji-Verfassung die Macht, in Wirklichkeit war er jedoch eher eine Galionsfigur.

Unter dem Slogan "reiches Land, starke Armee" modernisierten und militarisierten die Meiji-Führer Nippon rapide. Um die Kolonisierung Japans zu verhindern, wie sie sagten, führten sie Kriege gegen China und Russland. Und kolonisierten Korea und Taiwan. Ihre Nachfolger wollten sogar ganz Ostasien von der westlichen Fremdherrschaft "befreien", indem sie den Kontinent selber kolonisierten - auch China. Der Meiji-Putsch legte den Grundstein für Japans Aggressionskriege im Zweiten Weltkrieg.

Über die historische Bedeutung der Meiji-Restauration wird bis heute gestritten. Shinichi Kitaoke, Japans früherer UN-Botschafter, meint, sie habe die Weltgeschichte ähnlich stark beeinflusst wie die Französische oder die Oktoberrevolution. Abes Regierung jedenfalls versucht seit Monaten, Interesse an der Meiji-Zeit zu wecken und sie zur nationalen Mobilisierung der Japaner zu nutzen - vergeblich. Sie blieb mit ihrer Gedenkfeier am Dienstag ziemlich allein; die Rede des Premiers zum Jahrestag verhallte praktisch ungehört.

Den skeptischen Chinesen gab Abe allerdings mit seiner Rede recht. Er feierte den Mut der Meiji-Führer, verlor aber kein Wort über die dunklen Folgen ihrer sogenannten Restauration.