24. Oktober 2018, 18:44 Uhr Japan und China Ostasiens neues Gleichgewicht

Mit seinem China-Besuch will Japans Premier Abe die Bande zwischen beiden Staaten festigen. Auslöser für die Annäherung ist Donald Trump.

Von Christoph Neidhart , Tokio

Japan und China brauchen einander - erst recht, seit US-Präsident Donald Trump an der Weltordnung rüttelt. Von diesem Donnerstag an will Premier Shinzo Abe mit einem Besuch in China jene Bande neu knüpfen, die Tokio und Peking vor sieben Jahren abreißen ließen. Es ist sein erster offizieller China-Besuch, seit er 2012 an die Macht zurückgekehrt ist. Das Treffen sei der "wichtige zweite Schritt zur Entwicklung der bilateralen Beziehungen" nach der Japan-Reise von Chinas Premier Li Keqiang im Mai, so ein Sprecher des japanischen Außenministeriums. Der dritte werde ein Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Japan sein. Er soll die neue Freundschaft besiegeln.

Der US-Präsident hat Japans Premier mehrmals im Regen stehen lassen

Abe wird in Peking mit Xi und Li über wirtschaftliche Zusammenarbeit, auch in Drittländern, über Handelspolitik, regionale Sicherheit, Nordkorea und Ressourcen im ostchinesischen Meer reden. Ein Swap-Abkommen, das den Yen und den Yuan im Krisenfalle stabilisieren soll, wurde schon unterzeichnet, eine militärische Hotline in Betrieb genommen. Die Verteidigungsminister trafen sich bereits vorige Woche. Noch in diesem Jahr dürften außerdem die RCEP-Verhandlungen abgeschlossen werden: ein Freihandelspakt Chinas und Japans mit Indien, Australien, Neuseeland, Südkorea und den ASEAN-Staaten. Doch wichtiger als die Inhalte und die Memoranden, die unterzeichnet werden, sei zur Zeit die Vertrauensbildung zwischen beiden Staaten, so Japans Außenministerium.

All dies gab es schon vor zehn Jahren, das Swap-Abkommen seit 2002. Doch Abe ließ es kurz nach seiner Rückkehr an die Macht im Dezember 2012 auslaufen und fror die Beziehungen zu China ein. Aus Sicht Tokios lag das an China, Abe sei immer dialogbereit gewesen, heißt es. Dabei profitierte er innenpolitisch und in Washington von seiner harten Linie gegen Peking. Japan verzichtete bereits auf Drängen der Obama-Regierung auf jede Beteiligung an der "neuen Seidenstraße", Xis Initiative für Infrastrukturinvestitionen im Ausland in Höhe von 900 Milliarden Dollar. Dabei hätten sich Japan und China ideal ergänzt.

Die inzwischen rasant wärmer werdenden Beziehungen verdanken sich vor allem Trump. Er hat seinen angeblichen Freund Abe mehrfach im Regen stehen lassen - schon mit seiner ersten Amtshandlung im Januar 2017, als er die Transpazifische Partnerschaft (TPP) platzen ließ, den Freihandelspakt um den Pazifik.

Trump hat Japan auch politisch oft gegängelt, etwa mit seiner Nordkorea-Politik, die eine Neuordnung Nordostasiens mit sich bringen wird. In den Verbalschlachten des vorletzten Sommers echote Abe Trumps Attacken auf Pjöngjang, zuweilen verschärfte er die Drohungen noch. Dann flog Trump zum Rendezvous mit Kim Jong-un nach Singapur. Und schwärmt seither vom nordkoreanischen Machthaber. Abe blieb im Abseits. Wenn die beiden Koreas, die USA und China den Korea-Konflikt ohne Japan lösen, droht Tokio die Isolation. Zugleich treibt Trump China mit seinem Handelskrieg zu engeren Beziehungen mit Japan.

Die Wirtschaftszusammenarbeit in Drittländern, die Abe und Xi nun vereinbaren werden, sei eine Hintertür, die es Tokio erlaube, doch an Projekten der "neuen Seidenstraße" mitzumachen, ohne dies zu deklarieren, so Akio Takahara von der Universität Tokio. Die "neue Seidenstraße" sei ja keine definierte Organisation. Tokio könnte sich sogar, selbst gegen den Willen der USA, an Chinas "Asian Infrastructure Investionsbank" (AIIB) beteiligen, dem Finanzinstitut der "neuen Seidenstraße".

Japan war 1000 Jahre Teil der chinesischen Weltordnung, der Pax Sinica. Es hat weite Teile seiner Kultur von China übernommen. Das änderte sich erst mit seiner Modernisierung nach 1868 und der Schwäche des semi-kolonisierten China. Ein halbes Jahrhundert lang, bis 1945, dominierte Nippon Ostasien mit Gewalt, danach wurde die Pax Nipponica tatsächlich ein Frieden und Japan die ökonomische Führungsmacht Ostasiens. Eine Epoche, in der ein mächtiges China mit einem starken Japan koexistierte, hat es noch nie gegeben.

Jesper Koll, der Japan-Chef des Anlagefonds Wisdom Tree, ruft Abe und Xi auf, mit Kooperationen ihre gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeit zu verstärken und damit gemeinsam auf eine Pax Sinae-Nipponica zu hinzuarbeiten - wie Deutschland und Frankreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Japan könnte seine wirtschaftliche Stagnation überwinden, wenn es sich an der "neuen Seidenstraße" und der AIIB beteiligte und gemeinsam mit China Nordkoreas Infrastruktur wiederaufbauen würde, so Koll. Das Szenario möge unrealistisch klingen, aber das wirtschaftliche und diplomatische Gefüge Ostasiens breche derzeit auseinander, warnt Koll. Nur eine Pax Sinae-Nipponica würde die Region stabilisieren.