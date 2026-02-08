Als die Menschen in Tokio am Sonntagmorgen aufwachten, hatte sich eine hübsche, dicke Schneeschicht über die Stadt gelegt, wie man sie hier lang nicht gesehen hat. Aber es half nichts, Winterstiefel an und raus zur Wahl, die vor nur 16 Tagen von Premierministerin Sanae Takaichi angesetzt worden war, um ihre dünne Mehrheit im Unterhaus auszubauen.