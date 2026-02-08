Zum Hauptinhalt springen

JapanTakaichi gewinnt Wahl mit „erdrutschartigem Sieg“

Lesezeit: 3 Min.

Japan hat erst im Oktober 2025 gewählt, nun hat die erste Premierministerin des Landes schnelle Neuwahlen angesetzt – und gewonnen.
Japan hat erst im Oktober 2025 gewählt, nun hat die erste Premierministerin des Landes schnelle Neuwahlen angesetzt – und gewonnen.

Aufgrund ihrer hohen Sympathiewerte hatte die japanische Premierministerin Sanae Takaichi vor 16 Tagen schnelle Neuwahlen angesetzt, um komfortabler regieren zu können. Diese Wette auf sich selbst ist aufgegangen.

Von David Pfeifer, Tokio

Als die Menschen in Tokio am Sonntagmorgen aufwachten, hatte sich eine hübsche, dicke Schneeschicht über die Stadt gelegt, wie man sie hier lang nicht gesehen hat. Aber es half nichts, Winterstiefel an und raus zur Wahl, die vor nur 16 Tagen von Premierministerin Sanae Takaichi angesetzt worden war, um ihre dünne Mehrheit im Unterhaus auszubauen.

