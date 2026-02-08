Als die Menschen in Tokio am Sonntagmorgen aufwachten, hatte sich eine hübsche, dicke Schneeschicht über die Stadt gelegt, wie man sie hier lang nicht gesehen hat. Aber es half nichts, Winterstiefel an und raus zur Wahl, die vor nur 16 Tagen von Premierministerin Sanae Takaichi angesetzt worden war, um ihre dünne Mehrheit im Unterhaus auszubauen.
JapanTakaichi gewinnt Wahl mit „erdrutschartigem Sieg“
Lesezeit: 3 Min.
Aufgrund ihrer hohen Sympathiewerte hatte die japanische Premierministerin Sanae Takaichi vor 16 Tagen schnelle Neuwahlen angesetzt, um komfortabler regieren zu können. Diese Wette auf sich selbst ist aufgegangen.
Von David Pfeifer, Tokio
Japan:„Ein Krieg um Taiwan wäre eine riesige Materialschlacht“
Wie Deutschland hat Japan zu sehr auf die Hilfe der USA gesetzt, sagt Ex-Generalleutnant Hirotaka Yamashita. Nun muss das Land dafür sorgen, selbst wehrfähig zu werden. Und zwar schnell: Ab 2027 rechnet der Militärexperte mit Chinas Angriff auf Taiwan.
