Der Brief soll die ganze Welt ansprechen: „Liebe alle, mein Name ist Nozomi Imai, ich bin die Frau von Yuki Imai, eines Reporters der Hokkaido Shimbun, der von den russischen Behörden festgehalten wird“, steht in einer sauberen, geschwungenen Handschrift auf liniertem Papier.
Japan„Als würde mein Herz in Stücke gerissen“
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Der japanische Journalist Yuki Imai wurde vor einem Monat in Russland festgenommen – vermutlich, um Moskau als Faustpfand zu dienen. Jetzt hat seine Frau einen Brief geschrieben, in dem sie um seine Freilassung bittet.
Von David Pfeifer, Tokio
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