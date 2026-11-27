Der japanische Journalist Yuki Imai wurde vor einem Monat in Russland festgenommen – vermutlich, um Moskau als Faustpfand zu dienen. Jetzt hat seine Frau einen Brief geschrieben, in dem sie um seine Freilassung bittet.

Yuki Imai hat als Reporter der Zeitung Hokkaido Shimbun aus Sachalin berichtet. Vor einigen Wochen wurde ihm das zum Verhängnis.

Der Brief soll die ganze Welt ansprechen: „Liebe alle, mein Name ist Nozomi Imai, ich bin die Frau von Yuki Imai, eines Reporters der Hokkaido Shimbun, der von den russischen Behörden festgehalten wird“, steht in einer sauberen, geschwungenen Handschrift auf liniertem Papier.