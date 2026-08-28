Japan hat sich zu einem „Spionagenest“ entwickelt – vor allem für russische Agenten. Die Regierung will nun ihren Geheimdienst massiv ausbauen, Vorbilder sind dabei die CIA und der MI6.

In der japanischen Hauptstadt Tokio können sich Agenten recht unbehelligt bewegen, das hat viel mit der Geschichte des Landes zu tun.

Ein russischer Spion, der eine Tarnidentität als Aeroflot-Mitarbeiter im Tokioter Büro der Fluglinie aufbaut, um Hochtechnologie aus Japan nach Russland zu schmuggeln – das hört sich an wie eine Storyline für den nächsten James-Bond-Film. Tatsächlich ist es aber eine Recherche der New York Times, die seit diesem Frühjahr die japanische Politik in Aufregung versetzt.