Ein russischer Spion, der eine Tarnidentität als Aeroflot-Mitarbeiter im Tokioter Büro der Fluglinie aufbaut, um Hochtechnologie aus Japan nach Russland zu schmuggeln – das hört sich an wie eine Storyline für den nächsten James-Bond-Film. Tatsächlich ist es aber eine Recherche der New York Times, die seit diesem Frühjahr die japanische Politik in Aufregung versetzt.
Internationale SicherheitWie Japan zum Paradies für Spione wurde
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Japan hat sich zu einem „Spionagenest“ entwickelt – vor allem für russische Agenten. Die Regierung will nun ihren Geheimdienst massiv ausbauen, Vorbilder sind dabei die CIA und der MI6.
Von David Pfeifer, Tokio
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