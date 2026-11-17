Japan hat nach eigenen Angaben wegen der Verletzung seines Luftraums durch zwei mutmaßlich russische Flugzeuge scharfen Protest in Moskau eingelegt. Der Vorfall habe sich vor der Insel Okinoshima in der südwestlichen Präfektur Fukuoka ereignet, teilte der japanische Kabinettssekretär Minoru Kihara am Dienstag mit.

„Die Verletzung des japanischen Luftraums durch russische Flugzeuge ist ein schwerer Eingriff in die Souveränität Japans“, sagte Kihara. Dies bedrohe zudem die Sicherheit des Landes und sei völlig inakzeptabel. Japan habe Russland nachdrücklich aufgefordert, eine Wiederholung zu verhindern. Die letzte bestätigte Luftraumverletzung durch russische Maschinen ereignete sich dem Verteidigungsministerium zufolge im September 2024 vor der Insel Rebun in der Präfektur Hokkaido