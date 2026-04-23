Während der Rest der Welt täglich nach Washington blickt und sich fragt, was der nächste Wahnsinn sein könnte, der von dort aus angerichtet wird, macht sich Japans Premierministerin Sanae Takaichi daran, nicht weniger als eine neue Ordnung aufzubauen. So ist zu erklären, dass am Dienstag eine umfassende Überarbeitung der Rüstungsexportvorschriften vorgestellt wurde, die man als historisch bezeichnen kann.