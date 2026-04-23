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RüstungsexporteJapan will Partnerländern zur Abwehr von China mehr Waffen verkaufen

Lesezeit: 3 Min.

Ein Test japanischer Schiffsabwehrraketen  Type 88 . Die neuen Exportregeln werden es Tokio  erlauben, Kriegsschiffe, Raketen und andere Waffen zu exportieren.
Ein Test japanischer Schiffsabwehrraketen Type 88. Die neuen Exportregeln werden es Tokio  erlauben, Kriegsschiffe, Raketen und andere Waffen zu exportieren. AFP/Japan Ground Self-Defense Force

Die Regierung weicht die strengen japanischen Regeln zum Rüstungsexport auf – eine Antwort auf die Politik Chinas, aber auch der USA. Für Deutschland liegt darin eine Chance.

Von David Pfeifer, Tokio

Während der Rest der Welt täglich nach Washington blickt und sich fragt, was der nächste Wahnsinn sein könnte, der von dort aus angerichtet wird, macht sich Japans Premierministerin Sanae Takaichi daran, nicht weniger als eine neue Ordnung aufzubauen. So ist zu erklären, dass am Dienstag eine umfassende Überarbeitung der Rüstungsexportvorschriften vorgestellt wurde, die man als historisch bezeichnen kann.

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