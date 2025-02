Von Thomas Hahn, Tokio

Am Ende des Treffens mit dem US-Präsidenten Donald Trump brachte Japans Premierminister Shigeru Ishiba seine Zuhörer in Washington sogar zum Lachen. Die Pressekonferenz verlief zunächst wie erwartet. Trump und Ishiba verlasen jeweils ihre Erklärungen, in denen sie die unverbrüchliche amerikanisch-japanische Partnerschaft bestätigten und sogar von einem „neuen goldenen Zeitalter“ zwischen beiden Ländern redeten.