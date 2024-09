Von Thomas Hahn, Tokio

Für den Politiker Shigeru Ishiba, 67, beginnt jetzt ein neues Leben. Seine Partei, die rechtskonservative japanische Regierungspartei LDP, hat ihn an diesem Freitag in Tokio zu ihrem neuen Präsidenten gewählt. Nächste Woche werden seine Parteifreunde ihn mit ihrer Mehrheit im Parlament zum neuen Premierminister Japans bestimmen. Er wird dann der Nachfolger von Fumio Kishida, der in diesem Amt drei Jahre lang die Geschicke in der Gruppe der sieben wichtigsten freiheitlichen Industrienationen (G7) mitbestimmt hat.