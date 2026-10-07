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MilitärbündnisJapan braucht die US-Soldaten – aber liebt sie nicht

Lesezeit: 4 Min.

Gefährliche Freunde: Nachdem ein US-Marine verhaftet wurde, weil er eine Japanerin ausgeraubt und erwürgt haben soll, kam es in Japan zu Protesten.
Gefährliche Freunde: Nachdem ein US-Marine verhaftet wurde, weil er eine Japanerin ausgeraubt und erwürgt haben soll, kam es in Japan zu Protesten.
YUICHI YAMAZAKI/AFP

Mehr als 25 000 US-Soldaten sind auf Okinawa stationiert. Ein Mordfall macht es der japanischen Regierung nun noch schwerer, die Präsenz der US Army zu rechtfertigen.

Von David Pfeifer, Tokio

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Soldaten, die ihre Kaserne nicht mehr verlassen dürfen, und eine Insel, die gegen die Stationierung von US-Truppen protestiert. Das ist die aktuelle Situation auf Okinawa, wo am Wochenende ein US-Marine verhaftet wurde, nachdem er eine Japanerin ausgeraubt und erwürgt haben soll. Der Mann bestreitet die Tat.

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