Soldaten, die ihre Kaserne nicht mehr verlassen dürfen, und eine Insel, die gegen die Stationierung von US-Truppen protestiert. Das ist die aktuelle Situation auf Okinawa, wo am Wochenende ein US-Marine verhaftet wurde, nachdem er eine Japanerin ausgeraubt und erwürgt haben soll. Der Mann bestreitet die Tat.
MilitärbündnisJapan braucht die US-Soldaten – aber liebt sie nicht
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Mehr als 25 000 US-Soldaten sind auf Okinawa stationiert. Ein Mordfall macht es der japanischen Regierung nun noch schwerer, die Präsenz der US Army zu rechtfertigen.
Von David Pfeifer, Tokio
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