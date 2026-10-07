Mehr als 25 000 US-Soldaten sind auf Okinawa stationiert. Ein Mordfall macht es der japanischen Regierung nun noch schwerer, die Präsenz der US Army zu rechtfertigen.

Gefährliche Freunde: Nachdem ein US-Marine verhaftet wurde, weil er eine Japanerin ausgeraubt und erwürgt haben soll, kam es in Japan zu Protesten.

Soldaten, die ihre Kaserne nicht mehr verlassen dürfen, und eine Insel, die gegen die Stationierung von US-Truppen protestiert. Das ist die aktuelle Situation auf Okinawa, wo am Wochenende ein US-Marine verhaftet wurde, nachdem er eine Japanerin ausgeraubt und erwürgt haben soll. Der Mann bestreitet die Tat.