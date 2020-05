Japan hebt den Ausnahmezustand nun in allen Landesteilen auf. Die Notmaßnahme sollte für Tokio und vier weitere Regionen am Montag beendet werden, teilte Premier Shinzo Abe mit. Japan sei es gelungen, die Ausbreitung des Virus in weniger als zwei Monaten unter Kontrolle zu bringen. Der Ausnahmezustand könne aber wieder verhängt werden, wenn die Infektionszahlen wieder zunähmen. Am 14. Mai hatte die Regierung zunächst für den größten Teil des Landes die Kontaktsperren gelockert, die Hauptstadt und vier weitere Präfekturen aber unter Beobachtung belassen. Japan zählte dem Rundfunksender NHK zufolge zuletzt etwas mehr als 16 600 Infektionen und 839 Todesfälle.