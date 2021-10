Nach dem Wechsel an der Regierungsspitze steht Japan vor einer vorgezogenen Neuwahl des Parlamentes. Die Abgeordneten beider Kammern wählten am Montag Fumio Kishida zum Ministerpräsidenten - dem 100. des Landes. Der 64-Jährige bildete das Kabinett um und besetzte wichtige Posten mit Vertrauten seines Vorvorgängers Shinzo Abe und des bisherigen Finanzministers Taro Aso. Kishida selbst war unter Abe Außenminister. Der öffentlich-rechtliche Sender NHK berichtete, Kishida werde wohl bereits am 14. Oktober das Parlament auflösen und bereits für den 31. Oktober eine Neuwahl ansetzen. Kishida will Experten zufolge angesichts der Corona-Pandemie, die schwer auf seinem direkten Amtsvorgänger Yoshihide Suga lastete, keine Zeit verlieren.