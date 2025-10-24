Japans nationalkonservative Ministerpräsidentin Sanae Takaichi will ihr Land schneller militärisch aufrüsten. In ihrer ersten Parlamentsrede als neue Regierungschefin kündigte sie an, den Verteidigungsetat bis März auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts anzuheben. Damit würde dieses Ziel zwei Jahre früher erreicht als geplant. Das Sicherheitsbündnis mit Japans Schutzmacht USA bezeichnete sie als „Eckpfeiler“ ihrer Außen- und Sicherheitspolitik. Kommende Woche wird US-Präsident Donald Trump in Tokio erwartet. Takaichi erklärte, ihre Regierung werde den Dialog mit Südkorea, den Philippinen, Australien und Indien vertiefen und sich angesichts des wachsenden Machtstrebens Chinas in der Region für einen freien und offenen Indo-Pazifik einsetzen.