Japans Ministerpräsidentin Sanae Takaichi hat die Auflösung des Parlaments angekündigt und löst damit eine Neuwahl aus. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, Takaichi erwäge den 8. Februar für die Parlamentswahl. „Wir müssen uns ein neues Mandat holen“, sagte der Generalsekretär ihrer Liberaldemokratischen Partei (LDP), Shunichi Suzuki, nach einem Treffen mit Takaichi. Die Wahl sei nötig, damit die Wähler über die neue Koalition der LDP mit der rechtsgerichteten Japan Innovation Party abstimmen könnten. Zudem solle die Wahl die geplanten Mehrausgaben zur Wiederbelebung der Wirtschaft und zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben legitimieren, erklärte Suzuki.