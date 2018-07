25. Juli 2018, 18:48 Uhr Japan Maas treibt "Allianz der Multilateralisten" voran

Der deutsche Außenminister will mit Japan und anderen Ländern eine Allianz zur Verteidigung der Weltordnung gegen zunehmende nationale Alleingänge schmieden. Japan und Deutschland könnten Kern der Allianz werden.

Außenminister Heiko Maas will mit Japan und anderen Ländern eine "Allianz der Multilateralisten" zur Verteidigung der bestehenden Weltordnung gegen zunehmende nationale Alleingänge schmieden. Die beteiligten Staaten sollten gemeinsam Verantwortung in internationalen Organisationen übernehmen, für die Einhaltung internationalen Rechts eintreten und Leerstellen füllen, die durch den teilweisen Rückzug anderer von der Weltbühne entstehen, sagte Maas am Mittwoch in Tokio. Japan und Deutschland könnten Kern dieser Allianz werden.

Zu den Bedrohungen für die internationale Ordnung zählte Maas US-Präsident Donald Trump, "der über Jahrzehnte gewachsene Allianzen durchaus auch schon mal per Tweet in 280 Zeichen infrage stellt", aber auch Russland und China. Russland habe durch die Annexion der Krim und sein Verhalten im Syrien-Krieg die Weltordnung herausgefordert. China wolle die Machtbalance zu seinen Gunsten verschieben und verlange dafür die Gefolgschaft schwächerer Länder.

"In dieser weltpolitischen Lage brauchen wir einen deutsch-japanischen Schulterschluss, weil es auch ein Schulterschluss von Wertepartnern ist", sagte Maas in seiner Rede in Tokio. "Denn unsere Länder sind alleine zu klein, um alleine im Machtkonzert der Weltmächte den Ton anzugeben." Japan und Deutschland sind die dritt- und viertgrößten Wirtschaftsmächte der Welt. Sie sind Mitglieder der G7 und der G20 führender Industrieländer und streben seit Jahren gemeinsam eine ständige Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat an - bisher aber ohne Erfolg. In der vergangenen Woche haben die Europäische Union und Japan ein Abkommen über die größte Freihandelszone der Welt abgeschlossen. Beide Seiten wollen das als klares Zeichen gegen die Außenwirtschaftspolitik Trumps verstanden wissen, der Handelsüberschüssen der EU oder Chinas mit Strafzöllen begegnet.

Neben Japan und führenden EU-Staaten könnten auch Kanada oder Südafrika für die "Allianz der Multilateralisten" infrage kommen. Wie eine Zusammenarbeit genau aussehen soll, ist aber noch unklar. Multilateralismus bedeute das gemeinsame und gleichberechtigte Handeln von mehr als zwei Staaten. "Wenn wir unsere Stärken bündeln, (...) können wir gemeinsam vielleicht so etwas werden wie (...) Gestalter, Motoren einer internationalen Ordnung, die die Welt bitter nötig hat", betonte Maas.