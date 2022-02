Korruption in Japan

Auch Akie Abe, die Frau des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe, ist in den Skandal verwickelt.

Der Finanzbeamte Toshio Akagi konnte es nicht ertragen, dass er für die Regierungselite Akten frisieren musste. Masako Akagi will keine Rache für ihren Mann. Sie will, dass die Regierung in Tokyo ehrlich ist.