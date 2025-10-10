Durch einen Bruch der Regierungskoalition in Japan steht die Wahl der neuen Vorsitzenden der Liberaldemokratischen Partei (LDP), Sanae Takaichi, zur Ministerpräsidentin auf der Kippe. Am Freitag erklärte der kleinere Bündnispartner Komeito die 26-jährige Zusammenarbeit mit der LDP für beendet. Komeito-Chef Tetsuo Saito sagte, die Partnerschaft sei an einer „unangemessenen“ Erklärung der LDP zu einem Finanzskandal zerbrochen. Seine Partei werde Takaichi im Parlament nicht unterstützen. Ihre Wahl zur Ministerpräsidentin galt wegen der Mehrheit der ursprünglichen Koalition im Parlament als Formsache, sie wäre die erste Frau an der Spitze Japans. Der LDP fehlen nun 37 Sitze zur Mehrheit.