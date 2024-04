Von Thomas Hahn, Seoul

Das Kaiserliche Hofamt in Tokio hält wenig vom gesellschaftlichen Fortschritt. So wirkt es jedenfalls, wenn man das Schaffen dieser ehrwürdigen japanischen Regierungsbehörde betrachtet. Mit großer Strenge regelt sie das Leben der Kaiserfamilie und wacht darüber, dass diese nicht von irgendwelchen wilden Ideen eingeholt wird wie zum Beispiel der, auch Frauen auf den Chrysanthementhron zu lassen. Am Montag allerdings vergaß das Hofamt ausnahmsweise mal seine Freude am Stillstand und machte etwas völlig Verrücktes: Unter @kunaicho_jp eröffnete es eine Instagram-Seite und postete gleich mal 60 Fotos und fünf Videos von Kaiser Naruhito und Kaiserin Masako.