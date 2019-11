Die letzte Station auf der Japan-Reise des Papstes war die Jesuiten-Universität Sophia in Tokio. Der Aufenthalt dort muss für Franziskus etwas Besonderes gewesen sein, denn als junger Jesuit wollte er dort mal ein christlicher Missionar werden. Aus gesundheitlichen Gründen wurde nichts draus, und Franziskus hätte sicher viel darüber sagen können, wie die Wege des Herren am Ende doch ans Ziel führen. Aber statt über sich selbst hat er dann doch lieber über den Bildungsauftrag der Einrichtung gesprochen: Er regte mehr Umweltthemen an und eine sozial ausgewogene Lehre. Außerdem sagte er: "In einer Gesellschaft, die derart leistungs- und technologieorientiert ist wie die japanische sollte diese Universität nicht nur ein Zentrum intellektueller Entwicklung sein, sondern auch ein Ort für eine bessere Gesellschaft und eine hoffnungsvollere Zukunft."

Wenig später saß Franziskus im Flugzeug nach Rom. Die erste Japan-Reise des Papstes seit 38 Jahren war zu Ende. Wer ihn dabei erlebt hatte, konnte seine Worte noch etwas nachhallen lassen. Es gibt nur 450 000 Katholiken in Japan. Dass deren Kirchenoberhaupt einen bleibenden Eindruck hinterlassen würde im Land des Shintoismus, ist nicht selbstverständlich. Aber Franziskus hat tatsächlich etwas tun können für japanische Menschen mit Sehnsucht nach moralischer Orientierung.

Japans politische Elite bietet in dieser Hinsicht nicht viel. Der rechtskonservative Premierminister Shinzo Abe interessiert sich in erster Linie für sein Ziel, die Verfassung zu ändern, um die Selbstverteidigungskräfte aufrüsten zu können. Kaiser Naruhito könnte sicher viel Kluges sagen, darf das aber nicht in seiner Doppelfunktion als machtloses Staatsoberhaupt und oberster Shinto-Priester. Der Papst hingegen winkte nicht nur freundlich und hielt gut besuchte Messen ab. Er setzte Themen und vertrat unbequeme Meinungen.

In Hiroshima und Nagasaki, 1945 von US-Atombomben zerstört, forderte er die Abschaffung von Atomwaffen. Er tröstete die Gemobbten einer erbarmungslosen Arbeitswelt, mahnte mehr Umweltbewusstsein an, redete über Konfliktbewältigung durch Dialog. Und er sprach vor Opfern der Nuklear-Katastrophe, die sich im März 2011 ereignet hatte.

Viele von ihnen fühlen sich im Stich gelassen von Politik, Gesetzgeber und Industrie. Der Papst griff ihre Nöte auf. Er forderte nicht den direkten Ausstieg aus der Kernenergie, wies aber darauf hin, dass japanische Bischöfe seit der dreifachen Kernschmelze im Kraftwerk Fukushima Daiichi dafür eingetreten seien. Und er sagte: "Wir sind versucht, den technologischen Fortschritt zum Maßstab für menschlichen Fortschritt zu machen. Deshalb ist es wichtig, innezuhalten und darüber nachzudenken, wer wir sind und wer wir sein wollen." Das war eine starke Botschaft im Japan der Moderne, das seine Bedeutung in der Welt mit Robotern und schnellem Internet festigen möchte.