Der Rücktritt ist das letzte Mittel eines Staatsmenschen, Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich verkaufte auch Japans Premierminister Fumio Kishida den seinen am Mittwoch als Dienst an der Sache, genauer gesagt als Dienst an seiner krisengeschüttelten Regierungspartei LDP. „Der offensichtlichste erste Schritt, um zu zeigen, dass sich die LDP verändern wird, ist mein Rücktritt“, sagte Kishida, 67, bei einer eigens einberufenen Pressekonferenz in Tokio. Er werde nicht mehr bei der Wahl zum LDP-Vorsitzenden Ende September antreten. Später fügte er hinzu: „Die Entscheidung habe ich selbst getroffen.“