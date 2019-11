Erinnerung an Atombombe

Papst Franziskus hat mit dem japanischen Kaiser Naruhito eine persönliche Erfahrung mit den ersten Atombombenabwürfen vor 74 Jahren geteilt: Er erinnere sich, wie seine Eltern bei den Nachrichten aus Hiroshima und Nagasaki weinten, berichteten Mitarbeiter des Kaiserpalastes von der Begegnung des 82-Jährigen mit Naruhito am Montag. Er habe daran gedacht, als er mit Überlebenden der Atombombenexplosionen in beiden Städten gesprochen habe. Franziskus hatte am Sonntag Hiroshima und Nagasaki besucht und die Atommächte aufgerufen, ihre Nuklearwaffenarsenale aufzugeben. Besitz und Einsatz von Atomwaffen seien ein Verbrechen. Naruhito sagte den Palastkreisen zufolge, er habe Franziskus seinen tiefen Respekt für dessen Einsatz für den Weltfrieden ausgedrückt - und ihm auch für sein Treffen mit den Opfern der Katastrophe von Fukushima gedankt.