Der Montag brachte Japan eine traurige Nachricht: Der Komiker Ken Shimura ist tot, berichtet diese Anzeigetafel in Tokio. Er starb an einer Coronavirus-Infektion.

Die Menschen in Japan wurden am Montag mit einer traurigen Nachricht wach. Der Komiker Ken Shimura ist tot, im Alter von 70 Jahren an Covid-19 gestorben. Shimura war eine prägende Figur der Unterhaltung im Inselstaat, der anschauliche Beweis dafür, dass auch Japaner Humor haben. Vor zehn Tagen war Shimura in Tokio ins Krankenhaus gekommen. Bald wurde bekannt, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Tokios Gouverneurin Yuriko Koike würdigte Shimuras Leistungen als Entertainer und fügte hinzu, er habe "eine starke Botschaft über die Gefahren des Coronavirus" ausgesendet. "Dieses letzte Verdienst war auch sehr groß", sagte sie.

Den Tod eines Prominenten als Argument für mehr Vorsicht zu verwenden, ist sicher nicht die feine japanische Art. Aber Yuriko Koike versucht eben gerade alles, um die Menschen der Hauptstadt von der Straße zu holen. Lange wirkte ausgerechnet die größte Metropolregion der Welt wie ein kaum betroffener Bereich. Viele Veranstaltungen waren zwar abgesagt, Museen und Schulen geschlossen, Kirschblütenfeste nur bedingt erlaubt. Aber gerade an den ersten schönen Frühlingstagen waren Parks und Einkaufstraßen voll. Dann wurde vergangene Woche bekannt, dass die Olympischen Spiele in Tokio von diesem Sommer auf spätestens Sommer 2021 verlegt werden. Seither steigen in Tokio die Infektionszahlen deutlich. Am Dienstag waren es noch 17, am Mittwoch, tags nach der offiziellen Entscheidung zur Spiele-Verlegung 47, am Sonntag 68. Insgesamt hatte Japan am Montagabend 1904 bestätigte Covid-19-Infizierte bei 52 Todesfällen.

Im Weltvergleich ist das sehr wenig. Japans Regierung genehmigt weiterhin nur wenige Tests. Aber der Anstieg ist auffällig. Vor allem Einreisende aus Amerika und Europa sollen dafür verantwortlich sein. Neue Einreisebeschränkungen sind deshalb in Planung. Und Gouverneurin Koike hat für das Wochenende um kollektives Daheimbleiben gebeten. Viele Parks, Cafés und Geschäfte in Tokio blieben geschlossen. Die meisten Menschen in Tokio folgten der Ansage, was ihnen wegen Schnee und Kälte auch nicht sehr schwer fiel. Man spürt, dass in Tokio die nächste Phase der Krise beginnt.