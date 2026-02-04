Diese Frage, ob und wann China Taiwan überfallen wird, beschäftigt die Japaner nicht erst, seit Premierministerin Sanae Takaichi einen solchen Angriff vergangenes Jahr als „eine existenzbedrohliche Situation“ bezeichnet hat. Japan hat seit dem Zweiten Weltkrieg zwar eine starke Armee aufgebaut, die Streitkräfte werden aber nur als „Selbstverteidigungskräfte“ bezeichnet, kurz „Jieitai“. Denn Artikel 9 der japanischen Verfassung begrenzt den Aufbau des Militärs, sodass es kein Kriegspotenzial hat.