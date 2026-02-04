Diese Frage, ob und wann China Taiwan überfallen wird, beschäftigt die Japaner nicht erst, seit Premierministerin Sanae Takaichi einen solchen Angriff vergangenes Jahr als „eine existenzbedrohliche Situation“ bezeichnet hat. Japan hat seit dem Zweiten Weltkrieg zwar eine starke Armee aufgebaut, die Streitkräfte werden aber nur als „Selbstverteidigungskräfte“ bezeichnet, kurz „Jieitai“. Denn Artikel 9 der japanischen Verfassung begrenzt den Aufbau des Militärs, sodass es kein Kriegspotenzial hat.
Japan„Ein Krieg um Taiwan wäre eine riesige Materialschlacht“
Wie Deutschland hat Japan zu sehr auf die Hilfe der USA gesetzt, sagt Ex-Generalleutnant Hirotaka Yamashita. Nun muss das Land dafür sorgen, selbst wehrfähig zu werden. Und zwar schnell: Ab 2027 rechnet der Militärexperte mit Chinas Angriff auf Taiwan.
Interview von David Pfeifer, Tokio
