Am Wochenende herrschte wieder reger Betrieb im Zoologischen Garten von Ueno in Tokio. Vor allem um das Gehege der wohl beliebtesten Chinesen Japans. Die Panda-Zwillinge Xiao Xiao und Lei Lei wurden zwar 2021 im Ueno-Zoo geboren. Aber ihre Eltern stammen aus China, sie waren eine Leihgabe der Regierung in Peking. Auch Xiao Xiao und Lei Lei gehören also offiziell China.