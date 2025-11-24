Am Wochenende herrschte wieder reger Betrieb im Zoologischen Garten von Ueno in Tokio. Vor allem um das Gehege der wohl beliebtesten Chinesen Japans. Die Panda-Zwillinge Xiao Xiao und Lei Lei wurden zwar 2021 im Ueno-Zoo geboren. Aber ihre Eltern stammen aus China, sie waren eine Leihgabe der Regierung in Peking. Auch Xiao Xiao und Lei Lei gehören also offiziell China.
Japan und ChinaEin Konflikt, der Tokio nicht nur Pandabären kosten könnte
Japans Premierministerin Sanae Takaichi provoziert den Nachbarn China mit einem Satz über Taiwan. Auch der G-20-Gipfel in Johannesburg bringt keine Annäherung. Im Gegenteil.
Von Thomas Hahn, Tokio
