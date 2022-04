Von Thomas Hahn, Tokio

Am Sonntag hatten Japans Casino-Gegner ihren nächsten Auftritt. In einem Konferenzraum in Osaka-Tanimachi und live im Streaming-Dienst Youtube warb die Bürgerinitiative "Verein pro Volksabstimmung" für ihre Petition gegen den Bau eines Vergnügungskomplexes mit Glücksspiel auf der künstlichen Insel Yumeshima in der Bucht von Osaka. 200 000 Unterschriften brauchen die Aktivisten bis 25. Mai, um das Referendum gegen diesen "waghalsigen Plan" zu erwirken. Und sie sind zuversichtlich. Denn gegen Casinos zu sein, ist selbst im harmoniebedürftigen Inselstaat gerade durchaus angesagt.