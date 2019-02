4. Februar 2019, 18:42 Uhr Japan Aus der alten Welt

Was Angela Merkel und ihren fernen Kollegen Abe eint.

Von Stefan Kornelius

In der Welt der groben Keile werden die zarten Gesten selten wahrgenommen, weshalb der Arbeitsbesuch einer deutschen Kanzlerin bei einem japanischen Premierminister in den politischen Jahresbilanzen nicht auftauchen wird. Ist es nicht rührend, wie Angela Merkel und Shinzō Abe die alten Regeln der Staatenordnung pflegen? Wie sie den Welthandel als gestaltbare Aufgabe betrachten, während China und die USA einen Handelskrieg führen, bei dem es in Wahrheit um technologische Überlegenheit und Misstrauen geht?

Abe und Merkel trennt weltanschaulich mehr, als sie vereint. Aber in zwei Punkten haben sie eine gemeinsame Botschaft zu überbringen: Alternde und eher kleine Wirtschaftsmächte wie Deutschland und Japan brauchen eine offene Handelswelt, sie brauchen Austausch im technologischen Fortschritt, und sie brauchen gemeinsame Regeln, wenn sie Wachstum und Sicherheit garantieren wollen.

Umgekehrt entdecken China und die USA, dass in ihrem Spiel um Stärke und Einfluss Regeln schaden, und dass ihre Unberechenbarkeit nutzt. Merkels Blitzreise nach Japan trägt also die Botschaft in sich, dass der deutschen Investitionsfreundschaft mit China Grenzen gesetzt sind, und dass - hinhören Amerika - fairer Handel durchaus mit Gewinn für alle verbunden sein kann.