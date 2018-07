Aktuelles Lexikon: Aum-Sekte

Die Bewegung Aum Shinrikyo und ihren Gründer und Guru Chizuo Matsumoto, genannt Shoko Asahara, kennt in Japan jeder. Im März 1995 riefen sie durch einen Anschlag mit dem Nervengas Sarin auf die Metro von Tokio weltweit Entsetzen hervor. Das Gas ist hochgiftig und kann Atemlähmung und sogar den Herzstillstand herbeiführen. Fünf Kultmitglieder hatten es im morgendlichen Berufsverkehr in Plastiktüten in die U-Bahn gebracht. Damals starben 13 Menschen, circa 6000 wurden verletzt. Es war nicht der erste Giftanschlag: Ein Jahr zuvor hatte die Sekte in der Stadt Matsumoto acht Menschen mit Sarin getötet und 200 verletzt. Zudem hatte sie über mehrere Jahre Menschen ermordet und entführt. Der Kult praktiziert eine Mischung aus Yoga, Buddhismus, Hinduismus und Christentum. Zur Ideologie gehört auch Antisemitismus. Asahara hatte außerdem für 1997 den Weltuntergang vorhergesagt. Im Jahr des verheerenden Anschlags soll die 1987 gegründete Sekte circa 10 000 Mitglieder gehabt haben, die Zahl sank seither stetig. Asahara wurde zwei Monate nach dem Anschlag festgenommen. Er und zwölf seiner Anhänger wurden im Jahr 2004 zum Tode verurteilt und nunmehr alle in Japan hingerichtet. Kleine Gruppen der Aum-Sekte sind bis heute in Japan und auch in Russland aktiv. Areu