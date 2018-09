18. September 2018, 18:52 Uhr Japan Am Bürger vorbei

Premier Abe will mit großen Gesten in die Geschichte eingehen. Was seine Landsleute wollen, kümmert ihn weniger.

Von Christoph Neidhart , Tokio

Shinzo Abe will bis 2021 Premierminister von Japan bleiben. Dazu muss er sich am Donnerstag für eine dritte Amtszeit zum Präsidenten der Liberaldemokratischen Partei (LDP) wählen lassen. Wenn die LDP an der Macht ist, ist der Präsident der Partei automatisch auch Regierungschef. Als Gegenkandidat tritt Shigeru Ishiba gegen ihn an, ein früherer Verteidigungsminister. Das Duell ist eine Wiederholung der Auseinandersetzung vor sechs Jahren: Damals gewann der 61-jährige Ishiba den ersten Wahlgang gegen vier Bewerber klar, verlor die Stichwahl jedoch gegen Abe. Dieses Mal hat der Jurist aus der Provinz nur eine Außenseiterchance. 2015 wurde Abe ohne Wahl bestätigt.

Nach den alten Statuten der LDP hätte Abe gar nicht mehr antreten dürfen; sie beschränkten die Amtszeit des Parteichefs auf zweimal drei Jahre. Doch der Premier, der so viel Macht auf sich konzentriert wie kaum ein japanischer Regierungschef seit dem Zweiten Weltkrieg, hat für sich eine Änderung der Statuten durchgesetzt. Auch die Gewichtsverteilung der Stimmen wurde zu seinen Gunsten geändert. Der LDP-Chef wird einerseits von den Parlamentsabgeordneten der Partei gewählt, andererseits von den Regionalsektionen. Die Provinz, die dem bodenständigen Juristen Ishiba zuneigt, hat viel Einfluss verloren.

Ishiba, eigentlich ein konservativer Nationalist wie Abe, führte einen aggressiven Wahlkampf. Mit dem Motto "Ehrlich und fair" spielte er auf Abes Skandale an, bis die Parteileitung ihn zurückpfiff: Er solle Abe nicht so direkt angreifen. Debatten weicht Abe aus, wann immer er kann.

Im Parlament stellte Ishiba ein 100-Tage-Programm vor, mit dem er das Vertrauen der Japaner in die Regierung zurückgewinnen will. Das Programm des Premiers heißt Abenomics. Es kurbelt die Wirtschaft und die Börse an und hilft Konzernen. Dem Durchschnittsjapaner habe das bis heute wenig gebracht hat, sagte Ishiba, Abes "Trickle-down-Prinzip" sei gescheitert. Ishiba versprach dagegen "Post-Abenomics", welche die darbenden Regionen fördern sollten; er werde einen Rat für soziale Sicherheit schaffen und die Ministerien reorganisieren. Außerdem warf er Abe vor, er habe die Überschuldung Japans in gefährliche Dimensionen getrieben. Obwohl Japans Regierungen sich seit zwei Jahrzehnten verpflichten, das Defizit unter Kontrolle zu bringen, hat Abe - wie seine Vorgänger - dieses Ziel hinausgeschoben.

Abe stellt sich selber als einzigen japanischen Politiker dar, der Japan international erfolgreich vertreten kann. In der Tat ist das Land mit ihm in der Diplomatie präsent wie kaum je zuvor. Im Wahlkampf um die LDP-Präsidentschaft machte er allerdings die gleichen Versprechen wie vor sechs Jahren: Er werde die in den 1970er-Jahren nach Pjöngjang verschleppten Japaner zurückholen und den Inselstreit mit Russland lösen. Man sehe ja, sagte er, dass Kremlchef Wladimir Putin dringend einen Friedensvertrag mit Japan wolle. Die Experten meinen eher, Putin halte Abe mit leeren Versprechungen hin.

Steve Bannon bezeichnete den Japaner als "Trump vor Trump"

Als sein wichtigstes Ziel nannte Abe die Änderung des Friedensparagrafen der Verfassung, der Japan Krieg und sogar den Unterhalt einer Armee verbietet. In Wirklichkeit hat Japan eine der großen Armeen der Welt. Auch Ishiba will den Pazifismusparagrafen ändern, für Abes Vorschlag hat er jedoch nur Hohn; dieser sei widersprüchlich. Der Premier will die Existenz der Selbstverteidigungskräfte, wie Japans Militär genannt wird, ausgerechnet in jenem Paragrafen verankern, der sie verbietet. Abe versichert, Nippons Verteidigungspolitik werde sich nicht ändern. Der Politologe Yu Uchiyama meint, Abe wolle die Änderung nur, um als derjenige Premier in die Geschichte einzugehen, der die Verfassung von 1947 als Erster geändert habe.

Die LDP regiert Japan seit 1955. Sie musste nur zweimal in die Opposition, 1993 für ein Jahr, 2009 für drei Jahre. Früher existierten in der Partei rivalisierende Fraktionen. Abe hat sie entmachtet und die Partei gleichgeschaltet. Derweil hat die Opposition sich selbst zerfleischt. Zugleich übt der Premier Druck auf die führenden Medien aus, vor allem auf das Fernsehen. Japans Wochenpresse wirft ihm deshalb vor, er untergrabe die Demokratie, die Zeitschrift Sapio bezichtigte ihn gar des "Neo-Faschismus". Steve Bannon, der frühere Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, feierte Abe im Dezember in Tokio als "Trump vor Trump". Uchiyama sagt, im Vorfeld der Wahl vom Donnerstag hätten manche Abgeordnete Angst, öffentlich zu sagen, sie würden gegen Abe stimmen.

Die Themen, über die Abe und Ishiba bei ihrem Wahlkampf ums oberste Parteiamt gestritten haben, insbesondere die Verfassungsänderung, interessieren die meisten Japaner nicht, glaubt Uchiyama. Sie wünschten sich eine bessere Sozialversorgung und höhere Löhne - und viele gingen davon aus, Abe bleibe sowieso an der Macht.