26. April 2019, 18:40 Uhr Japan Akihitos letzte Amtshandlung

Von Christoph Neidhart , Tokio

Kaiser Akihito nahm am Freitag in Begleitung von Kaiserin Michiko seine letzte Amtshandlung außerhalb des Palastes vor, ehe er am Dienstag zurücktreten wird. Damit beschloss er seine Abschiedsvisiten. In den letzten Wochen besuchte das Paar auch den Ise-Schrein, höchstes Shinto-Heiligtum, und die Gräber früherer Kaiser. Bei der Abdankungszeremonie am Dienstag im Kaiserpalast wird der 85-Jährige seinen kaiserlichen Vorfahren rituell Bericht erstatten. Akihito ist 125. Kaiser einer angeblich ununterbrochenen Erbfolge. Am Mittwoch wird sein Sohn Naruhito den Chrysanthemen-Thron besteigen. Akihito ist der erste Tenno seit 1817, der zurücktritt. Vor dem Amtssitz des Premiers, wo das Kaiserpaar an der Verleihung des Midori-Preises teilnahm, warteten viele Menschen, um beide ein letztes Mal zu sehen. Der Tenno winkte lächelnd, wirkte gelöst, aber fragil.