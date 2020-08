Japans Premier Shinzō Abe hat sich erneut zu medizinischen Untersuchungen ins Krankenhaus begeben. "Ich kläre ab, dass ich bei guter Gesundheit bin, und habe vor, weiter hart zu arbeiten", sagte Abe am Montag nach seinem Aufenthalt im Universitätsklinikum Keio in Tokio. Er habe detaillierte Ergebnisse der Untersuchungen vergangener Woche bekommen und weitere Tests gemacht. Abe wird im September 66 Jahre alt. Am Montag vergangener Woche hatte er bereits im Krankenhaus in Tokio mehr als sieben Stunden verbracht. In japanischen Medien hatte das zu Spekulationen über Abes Gesundheit geführt.