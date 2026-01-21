Dreieinhalb Jahre nach dem tödlichen Anschlag auf den früheren Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Japan ist der Attentäter zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Der Richter bezeichnete die Tat als „verabscheuungswürdig“. Es sei klar, dass der Gebrauch einer Schusswaffe in einer Menschenmenge ein extrem gefährliches und bösartiges Verbrechen sei, zitierte ihn der Sender NHK. Ein Schuldspruch galt als sicher, nachdem der 45-jährige Tetsuya Yamagami die Tat im Oktober gestanden hatte. Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Haft gefordert und von einem beispiellosen Vorfall in Japans Nachkriegsgeschichte gesprochen. Die Verteidigung hatte auf eine Strafe von maximal 20 Jahren plädiert. Sie führte familiäre Probleme im Zusammenhang mit der umstrittenen Vereinigungskirche an, die das Tatmotiv gewesen seien.