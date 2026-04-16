Der Linken-Chef Jan van Aken tritt auf dem Parteitag im Juni aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als Parteivorsitzender an. Es war anders geplant. Noch vor wenigen Wochen sagte van Aken, dass er sich um seine Wiederwahl und die seiner Co-Vorsitzenden Ines Schwerdtner „überhaupt gar keine Sorgen“ mache.
Die LinkeVan Aken hört als Parteichef auf – Pantisano will Nachfolger werden
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Am Dienstag stand er noch auf der Bühne, nun verkündet der Co-Vorsitzende der Linken seinen Rückzug. Er müsse sich um seine Gesundheit kümmern. Dass sich die Partei jetzt neu sortieren muss, birgt Gefahren.
Von Valerie Höhne, Berlin
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