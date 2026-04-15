Zum Hauptinhalt springen

Die LinkeJan van Aken gibt Amt des Parteichefs ab

Lesezeit: 3 Min.

Jan van Aken, bislang Bundesvorsitzender der Partei Die Linke. (Archivbild)
Jan van Aken, bislang Bundesvorsitzender der Partei Die Linke. (Archivbild) Bernd von Jutrczenka/dpa

Am Dienstag stand er noch auf der Bühne, nun verkündet der Co-Vorsitzenden der Linken seinen Rücktritt. Er müsse sich um seine Gesundheit kümmern. Dass sich die Partei jetzt neu sortieren muss, birgt Gefahren.

Von Valerie Höhne, Berlin

Der Linken-Chef Jan van Aken tritt auf dem Parteitag im Juni aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr als Parteivorsitzender an. Es war anders geplant. Noch vor wenigen Wochen sagte van Aken, dass er sich um seine Wiederwahl und die seiner Co-Vorsitzenden Ines Schwerdtner „überhaupt gar keine Sorgen“ mache.

Zur SZ-Startseite

Interview mit Jan van Aken
:„Das sind richtige Hammer, die einem Kanzler nicht passieren dürfen“

Bundeskanzler Merz reiht gerade Fehler an Fehler, behauptet Linken-Chef Jan van Aken und wirft der Regierung vor, Europa zur vierten Weltmacht hochrüsten zu wollen. Zentrale Bestandteile des öffentlichen Lebens will er dem freien Markt entziehen, zum Beispiel Grund und Boden.

SZ PlusInterview:  Claus Hulverscheidt und Christian Zaschke

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite