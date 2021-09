Kurz nach seinem Amtsantritt stirbt Deutschlands Botschafter in Peking, Jan Hecker. Bundeskanzlerin Angela Merkel verliert in ihm einen ihrer wichtigsten Wegbegleiter.

Von Daniel Brössler, Berlin, und Lea Sahay, Peking

Die Partnerschaft und den Austausch zwischen Deutschland und China weiter stärken: Das hatte sich Angela Merkels früherer außenpolitischer Berater als ein Ziel auf seinem neuen Posten als Botschafter in Peking vorgenommen. Nun ist Jan Hecker nach nicht einmal zwei Wochen im Dienst in Chinas Hauptstadt mit 54 Jahren gestorben. Zur Todesursache hat das Auswärtige Amt noch keine Aussage gemacht. "Wir haben aufgrund der Todesumstände keine Hinweise, dass Jan Heckers Tod in irgendeinem Zusammenhang mit seiner dienstlichen Funktion als deutscher Botschafter in Peking steht", stellte Außenminister Heiko Maas (SPD) lediglich klar.