Von Constanze von Bullion und Robert Roßmann

Noch vor dem offiziellen Beginn der Sondierungsgespräche zur Bildung einer Bundesregierung ist es zwischen Union, Grünen und FDP zu Irritationen gekommen. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak wies am Donnerstag Vorwürfe zurück, wonach die Union nicht verhandlungsfähig sei. CDU und CSU wollten gemeinsam in die Sondierungen ziehen, mit CDU-Chef Armin Laschet, betonte Ziemiak. Die CDU-Spitze lasse das Wahlergebnis "nicht kalt". Dennoch wolle man eine mögliche Jamaika-Regierung aus Union, Grünen und FDP ausloten. Unabhängig davon müsse die CDU sich "erneuern und modernisieren". Allerdings sei sie auch überzeugt, ein gutes Angebot zu haben. "Und über dieses Angebot muss man sprechen", so Ziemiak.

Bereits am Dienstagabend waren die Spitzen von FDP und Grünen vertraulich zu Vor-Sondierungen zusammengekommen, um die Möglichkeit einer künftigen Koalition auszuloten. Denkbar ist jenseits einer unwahrscheinlichen großen Koalition sowohl eine Ampelregierung mit SPD, Grünen und FDP als auch ein Jamaika-Bündnis mit Union, Grünen und FDP. In enger Taktung wollen die Parteien in den nächsten Tagen offizielle Sondierungsgespräche aufnehmen. Am Sonntagnachmittag berät das sechsköpfige Team der SPD mit einer zehnköpfigen Delegation der FDP. Am frühen Abend dann sind Gespräche zwischen Union und FDP geplant. Parallel dazu wollen am Sonntagabend SPD und zehn Delegierte der Grünen miteinander beraten. Grüne und Union wollen sich am Dienstag kommender Woche treffen.

Sowohl bei den Grünen als in der FDP allerdings sind bereits Stimmen laut geworden, die ein Jamaika-Bündnis ausgesprochen skeptisch beurteilen. "Ich sehe im Moment nicht, dass man die Union für sondierungsfähig halten könnte, geschweige denn für regierungsfähig", sagte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Einige Stunden später schwächte sie ihre Worte etwas ab. "Es wird mit der SPD gesprochen, dann schauen wir, inwieweit die Union gesprächsfähig wird", sagte die Grünen-Politikerin am Donnerstag in Berlin. Die Grünen wollten mit allen demokratischen Parteien Gespräche aufnehmen. Aber auch FDP-Vize Wolfgang Kubicki war von der Union hörbar abgerückt. "Momentan ist es so, dass wir mit großen Kinderaugen uns anschauen, was bei der Union gerade passiert. Sie zerbröselt von Stunde zu Stunde", sagte er dem Sender RTL.

Als letzte der möglichen Regierungsparteien hat die CDU am Donnerstag ihr Sondierungsteam aufgestellt. Die Partei will mit einer zehnköpfigen Gruppe in die Sondierungen gehen. Zur Delegation gehören neben Parteichef Armin Laschet, Ziemiak und Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus die Ministerpräsidenten Volker Bouffier, Reiner Haseloff und Daniel Günther, der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl, die Parteivizes Julia Klöckner und Sylvia Breher sowie Gesundheitsminister Jens Spahn. Für die CSU sollen neben Ministerpräsident Söder Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Generalsekretär Markus Blume, CSU-Vize Dorothee Bär sowie der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Stefan Müller, die Gespräche führen.