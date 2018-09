17. September 2018, 18:59 Uhr Jalal Abdallah Ein Helfer hofft auf Hilfe

Der Iraker ist seit 2015 in Deutschland. Er hat andere Asylbewerber bei Behördengängen begleitet und bei Konflikten vermittelt. Jetzt soll er ausreisen.

Protokoll von Jasmin Siebert

Jalal Abdallah, 47, aus dem Irak, seit 2015 in Deutschland:

"Terroristen haben 2007 meine Schwester erschossen. Als ich versuchte, sie zu retten, wurde ich am Rücken getroffen und bin seitdem vom Brustkorb abwärts gelähmt. Weil ich die Gesichter der Mörder kenne, musste ich mich verstecken. Meine Mutter verkaufte unser Haus, um meinen Flug nach München zu finanzieren. Wegen Dekubitus war ich erst eine Woche im Krankenhaus, dann wurde ich in einem Asylheim in Germering untergebracht. Weil ich sieben Sprachen spreche, gab mir die Stadt einen Minijob als 'Asylmittler': Ich habe andere Asylbewerber bei Behördengängen begleitet, bei der Tafel und in der Kleiderkammer mitgeholfen. Dabei habe ich nicht nur übersetzt, sondern auch bei Konflikten vermittelt. In meinem Zeugnis steht: ' . . . zeigt eine Einsatzbereitschaft, die alle Erwartungen übertrifft.' Finanziert durch Spenden bekam ich meinen Elektrorollstuhl. Es war ein guter Start.

Dann aber wurde mein Asylantrag abgelehnt, ich habe dagegen geklagt. Auf dem Heimweg vom Gericht hörte ich am Münchner Hauptbahnhof Schreie. Ein Mann bedrohte die Verkäuferin eines Tabakladens. Ich bin hingerollt und habe auf ihn eingeredet, bis die Polizei kam. Die Verkäuferin sagte, ich hätte ihr Leben gerettet. Ein paar Wochen später bekam ich Post: Ich solle ausreisen. Ich war schockiert. Im Irak habe ich niemanden. Behinderte Menschen werden dort stigmatisiert. Nun bin ich im Krankenhaus und wurde achtmal operiert. Ich bin schwerbehindert, habe kein Geld und meine Duldung ist abgelaufen. Immer helfe ich allen, nun brauche ich selbst Hilfe."