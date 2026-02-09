Jair Messias Bolsonaro ist kein einfacher Gefangener, immer ist irgendetwas. Mal fällt Bolsonaro aus dem Bett und stößt sich am Kopf. Dann wieder muss er wegen der Folgen eines doppelten Leistenbruchs ins Krankenhaus. Dazu kommt regelmäßig das Gefühl, ihm sei schwindelig; und da ist dieser Schluckauf, der seit Monaten nicht weggehen mag. Immer wieder muss sich der Gefangene übergeben.